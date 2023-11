João Gomes Cravinho recebido pelo Presidente de Israel

Esta sexta-feira, está, também, previsto que o ministro se reúna com o chefe da diplomacia palestiniana, Riyad al-Maliki, em Ramallah, na Cisjordânia, e se encontre com o primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh.



Leia também João Gomes Cravinho visita Médio Oriente incluindo Israel e Palestina Sábado, a visita é dedicada à Jordânia e ao Egito. Eli Cohen, em Sderot, no sul de Israel. Os políticos "reiteraram sobre a solidariedade face aos ataques de 7 de outubro e sublinharam que só uma solução política permitirá alcançar a paz", lê-se na publicação do ministério dos Negócios Estrangeiros na plataforma X, antigo Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, chegou esta sexta-feira a Israel e foi recebido pelo Presidente do país, Isaac Herzog. Os políticos falaram sobre o papel da comunidade internacional no conflito entre Israel e o Hamas.João Gomes Cravinho reuniu-se também, na manhã desta sexta-feira, com o homólogo israelita