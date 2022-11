João Gomes Cravinho sublinha que "reconquista de Kherson tem um elevado valor simbólico e estratégico-militar"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse esta segunda-feira que a "reconquista de Kherson tem um elevado valor simbólico e estratégico-militar". As declarações foram proferidas no final da reunião de ministros de Negócios Estrangeiros dos estados-membros da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica.Ainda a propósito da reconquista da cidade pela Ucrânia, João Gomes Cravinho revelou que este é um sinal de "que a guerra está a andar num sentido desejável". No entanto, "há preocupações sobre o impacto que a guerra tem a nível mundial"."Será a Ucrânia a decidir o momento certo para negociar com a Rússia", acrescentou ainda.Novas sanções à Rússia foram também objeto de conversa, tendo o ministro revelado que "vários países falaram na possibilidade de desenvolver um novo pacote", nomeadamente de "sanções bancárias a entidades".Na reunião, foi ainda aprovado um novo pacote de sanções ao Irão. O ministro de Negócios Estrangeiros adiantou que ao contrário do que o país antes tinha dito, agora admitiu que afinal forneceu drones antes do início da guerra. "Já está em violação de recomendações das Nações Unidas", adiantou o ministro.