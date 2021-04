João Leão afasta cortes e aumento de impostos

O ministro das Finanças, João Leão, garantiu esta quinta-feira que "a recuperação não assenta em austeridade nem no aumento de impostos", mas "no reforço dos apoios às famílias e empresas". No Parlamento, durante o debate do Programa de Estabilidade 2021-2025, o governante mostrou-se confiante de que "a recuperação está em andamento" e espera que "a taxa de desemprego para este ano fique abaixo dos 7,3% previstos".Apesar desta visão "cor-de-rosa", como lhe chamou a deputada do CDS Cecília Meireles, Leão foi criticado da esquerda à direita pela falta de investimento e apoios. "Os portugueses já estão fartos de serem enganados por governos socialistas", disse o social-democrata Afonso Oliveira. "O Governo espera apoiar mais de mil empresas, num País que tem mais de 1,3 milhões de empresas, é uma gota no oceano", criticou Cecília Meireles. Paula Santos, do PCP, exigiu "um reforço dos investimentos no SNS" e a comunista Diana Ferreira reivindicou "aumentos salariais e o fim da precariedade laboral". Já Mariana Mortágua, do BE, acusou Leão de só estar preocupado com o défice e a injeção no Novo Banco "custe o que custar". "São dois pesos e duas medidas", observou Inês de Sousa Real, do PAN.O Programa de Estabilidade prevê injetar, este ano, no Novo Banco 430 milhões €, mas Leão disse que só depois da auditoria do Tribunal de Contas saberá qual o montante a transferir.O Governo tem 1500 milhões de euros para ajudar as empresas a transitar das moratórias para o Banco de Fomento.João Leão disse que os apoios às famílias e empresas no âmbito da pandemia "vão ficar mais de duas vezes acima" do previsto no Orçamento de 2021.