João Leão: "O País não está perante uma crise orçamental e financeira"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, afirmou esta sexta-feira que a crise política provocada pela rejeição da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) "não tem origem em questões financeiras ou orçamentais"."Esta crise política distingue-se de muitas anteriores por não ter uma origem em questões financeiras ou orçamentais. Foi uma crise que tem uma origem numa questão política", disse João Leão na abertura da Money Conference, um evento organizado pela Global Media numa unidade hoteleira em Lisboa, que junta os principais presidentes executivos dos bancos portugueses.O ministro salientou que Portugal vai beneficiar do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) para "relançar" a economia portuguesa.O País deve olhar para esta crise "pelo menos do ponto de vista financeiro, com outra tranquilidade", acrescentou o ministro.