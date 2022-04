O ex-ministro das Finanças, João Leão, que ajudou a desenhar o Orçamento do Estado (OE) deste ano, assumiu o cargo de vice-reitor do ISCTE, que vai receber 8 milhões de euros do OE para construir o Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (CVTT), confirmou o CM depois da notícia avançada pelo ‘Público’.





Contudo, não existe qualquer conflito de interesses, uma vez que o projeto foi negociado com o Ministério da Ciência e Ensino Superior, não tendo havido qualquer ligação com as Finanças, pasta na altura tutelada por Leão, explica ao CM fonte oficial do ISCTE. Segundo a instituição universitária, de caráter público, o CVTT não terá uma intervenção direta de Leão, tendo em conta que já está em construção, estando a sua conclusão prevista para o final do ano. “O Desenvolvimento Estratégico do ISCTE, agora a cargo de João Leão, inclui projetos estratégicos do novo mandato, os quais estão numa fase de desenvolvimento embrionário”, esclarece o ISCTE. E acrescenta que, “nesse pelouro, incluem-se os projetos apresentados e a apresentar no âmbito do PRR e do PT2030, designadamente a Escola ISCTE-Sintra, as residências universitárias e a requalificação e modernização dos edifícios mais antigos do ISCTE-Lisboa”.



Percurso académico







João Leão é professor de Economia no ISCTE desde 2008, tendo dirigido o doutoramento em Economia em 2011/2012. Dois dias depois da tomada de posse do novo Governo, a 2 de abril, foi nomeado vice-reitor da instituição.

Centro tecnológico



O CVTT vai ter 8 centros de investigação, 10 laboratórios e 3 observatórios, junto ao campus do ISCTE, em Lisboa. Em 2019, recebeu um financiamento europeu de 4,8 milhões € e agora o OE inscreve uma verba de 8 milhões, dos quais 2,3 milhões são provenientes da instituição.