Angola promete pagar dívidas a empresas lusas

João Lourenço quer Marcelo em Luanda Presidente angolano vai oficializar convite na visita a Lisboa.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

O presidente de Angola, João Lourenço, vai convidar Marcelo Rebelo de Sousa para visitar oficialmente Angola. Segundo apurou o CM, o convite será formalizado durante a visita de João Lourenço a Portugal a 24 e 25 de novembro.



A deslocação do líder angolano a Lisboa servirá para avaliar o estado do processo de regularização das dívidas de Angola às empresas portuguesas, um tema que marcou, de novo, o último dia da visita de António Costa ao país africano. Após depositar uma coroa de flores no memorial a Agostinho Neto (primeiro presidente de Angola), Costa participou no fórum económico Angola/Portugal, subordinado ao tema ‘Por uma parceria estratégica’.



No encontro, o ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira, fez o ponto de situação sobre a regularização das dívidas às empresas portuguesas. "Fizemos um levantamento das dívidas, e a maior parte não consta do sistema de contabilização do Estado", disse, acrescentando que "as dívidas que não cumpriram os requisitos necessários do Orçamento somam 100 mil milhões de kwanzas (300 milhões de euros), e as que obedecem ao sistema de contabilização somam 30 mil milhões de kwanzas (90 milhões de euros). Recorde-se que Portugal reclama o pagamento de 500 milhões.



Archer Mangueira adiantou que a "intenção é fechar o processo [de certificação das dívidas] até ao mês de novembro". O ponto crítico tem a ver com a desvalorização cambial, já que desde 2013 que a moeda angolana perdeu quase dois terços do seu valor, o que faz com que as dívidas tenham um peso acrescido na tesouraria do Estado. "Vamos resolver o caso de forma equilibrada, sem prejudicar as empresas portuguesas nem a tesouraria do Estado".



"Cerca de 25% das empresas portuguesas exportam para Angola", disse António Costa no fórum, acrescentando que vê "como auspicioso o trabalho desenvolvido por este novo ciclo político em Angola".



Aposta forte no aumento da produção

O ministro de Estado e Desenvolvimento Económico garante que Angola quer "uma sociedade mais justa e equitativa, com realce para uma justa distribuição da riqueza". Segundo Manuel Nunes Júnior, Angola não quer um crescimento económico "empobrecedor" – daí a aposta forte no "aumento da produção", um " imperativo nacional".



Fisco ajuda Luanda a criar impostos

A Autoridade Tributária vai enviar equipas a Angola para ajudar a criar um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), sabe o CM. Este imposto é uma das exigências do Fundo Monetário Internacional no programa de assistência que está a ser desenhado para Angola.



Atualmente Angola possui apenas um imposto de transações, e necessita de ajuda técnica para elaborar uma escala de taxas e para selecionar a forma a aplicá-la aos diferentes setores económicos. Para já, o desafio é estruturar um IVA a aplicar no setor dos serviços, e desenhar um sistema de multas que penalizem a fuga ao Fisco.



No total, foram assinados 11 protocolos. "Mais importante do que os discursos é o número e o conteúdo dos acordos assinados, que querem manifestar perante o Mundo o quanto Angola e Portugal estão dispostos a reforçar a cooperação", afirmou João Lourenço.



Combate à fraude fiscal

A eliminação da dupla tributação do imposto sobre o rendimento entre os dois países pretende reforçar o combate à fraude e evasão fiscal.



União Europeia apoia explorações

A União Europeia libertou 60 milhões para apoiar as pequenas explorações angolanas, dinheiro que vai ser administrado por Portugal.



Veterinários fazem levantamento

Veterinários portugueses vão realizar um levantamento dos problemas fitossanitários que estão a atingir as explorações agrícolas angolanas.