João Miguel Tavares: “Deem-nos algo em que acreditar”

"Os portugueses precisam de sentir que servem de alguma coisa além de pagar impostos".Desencantado com o estado de um País "amnésico, cheio de gente que não sabe de nada, que não viu nada, que não ouviu nada", o presidente (e jornalista) das Comemorações do Dia de Portugal foi duro na análise e pragmático nas conclusões, terminando a sua intervenção com um pedido em tom dramático: "Aquilo que se pede aos políticos (...) é que nos deem alguma coisa em que acreditar, (...) que ofereçam um objetivo claro à comunidade que lideram".É que, para João Miguel Tavares, "os portugueses podem não ser os melhores do Mundo, mas são capazes de coisas extraordinárias, desde que sintam que estão a fazê-las por um bem maior".Antes, o presidente das comemorações do 10 de Junho advertiu para a falta de esperança e para a desigualdade de oportunidades, "que podem dar origem a uma geração de adultos desencantados", e alertou o pesadelo da corrupção: "Percebemos que a corrupção é um problema real, grave, disseminado, que a Justiça é lenta a responder-lhe e que a classe política não se tem empenhado o suficiente a enfrentá-la".