João Oliveira diz que Costa está "a fugir" ao apelo a convergência

O dirigente comunista João Oliveira defendeu esta sexta-feira que o secretário-geral do PS, António Costa, está "a fugir" ao "apelo direto" feito pelos comunistas sobre a convergência entre os dois partidos depois das eleições legislativas.

"É verdade que António Costa e o PS continuam a fugir a esse apelo direto que foi feito da nossa parte, de dizerem claramente se recusam ou não a convergência com a CDU", disse João Oliveira, no final de uma ação de campanha eleitoral em frente a um centro de saúde, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves (CDU), no distrito de Faro.

Essa convergência, alertou o dirigente comunista, é não só para impossibilitar a constituição de um Governo de direita, mas também para encontrar as respostas de que o país necessita.