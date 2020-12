João Paulo Correia é coordenador do PS na nova comissão de inquérito ao Novo Banco

O vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia vai ser o coordenador do PS na nova comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, que inicia funções na terça-feira, foi este sábado anunciado.

João Paulo Correia, segundo um comunicado do grupo parlamentar do PS, "tem experiência em inquéritos parlamentares", tendo pertencido à que investigou a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Para a nova comissão parlamentar estão indicados os deputados do PS Ana Paula Vitorino, Fernando Anastácio, Jamila Madeira, Miguel Costa Matos, Hugo Carvalho e Joana Sá Pereira.

O PSD já anunciou que vai propor o nome do deputado Fernando Negrão para presidir a esta comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, que toma posse na terça-feira, depois de ter sido aprovada em 25 de setembro pelos deputados.

A comissão "deve funcionar pelo prazo mais curto que permita cumprir os seus objetivos, não ultrapassando os 120 dias", e tem quatro pontos no seu objeto.

Os quatro pontos abrangem o "período antecedente à resolução e relativo à constituição do NB [Novo Banco]", o "período antecedente e relativo à alienação", o "período após alienação" e ainda pretende "avaliar a atuação dos governos, BdP [Banco de Portugal], FdR [Fundo de Resolução] e Comissão de Acompanhamento no quadro da defesa do interesse público".