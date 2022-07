O economista Joaquim Miranda Sarmento é candidato único à liderança do Grupo Parlamentar do PSD, avançou esta segunda-feira o partido. Irá a votos para substituir Paulo Mota Pinto, que anunciou a saída antes do último congresso laranja, onde Luís Montenegro foi consagrado líder do partido.Ricardo Baptista Leite, João Moura, Paula Cardoso, Paulo Rios de Oliveira, Catarina Ferreira, Clara Marques Mendes, Joaquim Pinto Moreira, Andreia Neto, Hugo Oliveira e Hugo Carneiro integram a lista de Sarmento como vice-presidentes.