Joaquim Pinto Moreira pede suspensão do mandato de deputado do PSD

O deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira, arguido na Operação Vórtex, pediu a suspensão do mandato, esta segunda-feira, após o Ministério Público ter pedido levantamento da imunidade parlamentar, refere o Observador.O pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira deu entrada no Parlamento na passada sexta-feira.

Pinto Moreira deixou recentemente a vice-presidência do grupo parlamentar social-democrata e a presidência da comissão parlamentar de revisão constitucional, após ter sido alvo de buscas domiciliárias no âmbito da operação Vórtex.



Joaquim José Pinto Moreira foi eleito deputado pela primeira vez nas legislativas de 2022, tendo chegado a vice-presidente da bancada social-democrata na direção de Joaquim Miranda Sarmento, já depois de Luís Montenegro assumir a presidência do PSD.