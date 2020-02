Joaquim Sarmento já falou com Rio sobre novas responsabilidades na direção do PSD

O porta-voz do PSD para as Finanças Públicas, Joaquim Sarmento, assumiu este sábado que já falou com Rui Rio sobre as responsabilidades nos novos órgãos nacionais, adiantando que o principal foco "continuará a ser" o Conselho Estratégico Nacional.

Em declarações à agência Lusa, Joaquim Sarmento foi questionado sobre se vai assumir maiores responsabilidades nos órgãos nacionais do PSD que vão ser eleitos no 38.º Congresso, que decorre até domingo em Viana do Castelo.

"Isso compete ao presidente do partido anunciar qual é que vai ser a equipa e portanto logo veremos ao final do dia. Nós já conversámos, mas obviamente tem que ser o presidente do partido a anunciar", remeteu.

Sobre a disponibilidade que tem para assumir novos cargos, o porta-voz do PSD para as Finanças Públicas disse apenas que transmitiu a Rui Rio que tem "gostado bastante de estar no Conselho Estratégico Nacional (CEN)".

"Creio que o CEN tem feito um bom trabalho, sobretudo porque existe há pouco mais de um ano e portanto o meu objetivo era continuar a colaborar com o PSD em moldes similares àquilo que tenho feito, que é ajudar a criar uma alternativa, obviamente na área onde tenho um pouco mais de conhecimento e expertise, que é a área das finanças e da economia", respondeu.

Assim, Sarmento assumiu que o seu "principal foco obviamente continuará a ser o CEN".

"Eu não sou um político, sou um académico e portanto o aporte que posso trazer ao partido é conhecimento científico e técnico que tenho", afirmou.