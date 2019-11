Joe Berardo mantém distinções mas leva repreensão

Joe Berardo não deverá perder as condecorações, mas não escapa a uma repreensão. Pelo menos é este o cenário proposto por Mota Amaral, instrutor do processo disciplinar instaurado ao empresário madeirense.O relatório final está agora nas mãos do conselho das ordens, que vai reunir no dia 20 de dezembro.Mota Amaral não presta esclarecimentos adicionais, mas osabe que pesou nesta decisão o facto de Berardo não ter sido condenado por quaisquer crimes e também ter feito um pedido desculpas público."Tenho de admitir que, no calor da discussão, me excedi, dando algumas respostas impulsivas e não devidamente ponderadas", escreveu o empresário. "Quem me conhece sabe que jamais faltaria ao respeito a um órgão de soberania", acrescentou num comunicado emitido em maio, depois da polémica audição na comissão parlamentar de inquérito à Caixa, que provocou um coro de críticas.Quando confrontado, por exemplo, com a ideia de que a Caixa "está a custar uma pipa de massa", respondeu: "A mim, não!". Recorde-se que a CGD, BCP e Novo Banco entregaram uma ação para cobrar dívidas a Berardo de 962 milhões de euros. O CDS pediu que fosse instaurado um "processo disciplinar".O Conselho das Ordens, que tem como chanceler a antiga ministra e ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite, emitiu em maio parecer favorável à instauração de um processo disciplinar para analisar se Berardo infringiu os deveres de titular da Ordem do Infante D. Henrique.Berardo foi condecorado por Ramalho Eanes com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em março de 1985, e depois com a Grã-Cruz da mesma ordem, em outubro de 2004, que lhe foi atribuída por Jorge Sampaio.