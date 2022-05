O candidato a líder do PSD, Jorge Moreira da Silva deu esta quarta-feira uma entrevista exclusiva à CMTV, onde falou sobre o desafio de realizar um debate com Luís Montenegro.



No início da entrevista, Jorge Moreira da Silva referiu que para que as pessoas votem nele e não na oposição, isto é, em Luís Montenegro, têm de "escolher alguém que seja capaz de liderar, ser firme, acutilante e energético".









Ver comentários