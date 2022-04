Jornais franceses destacam "vitória histórica" de Macron, mas advertem que "tudo continua por fazer"

Os jornais franceses destacam esta segunda-feira a "vitória histórica" de Emmanuel Macron, que foi reeleito com 58,54% dos votos, mas alertam que "tudo continua por fazer" e que os seus adversários estão a "preparar a desforra" nas legislativas de junho.

No dia a seguir à segunda volta das eleições presidenciais francesas - onde Emmanuel Macron foi reeleito com 58,54%, e Marine Le Pen registou 41,46% - o jornal de direita "Le Figaro" puxa para a manchete uma imagem do Presidente reeleito, visivelmente emocionado, durante o discurso de vitória no Champ de Mars, à frente da Torre Eiffel, onde decorreu a sua noite eleitoral.

No título, lê-se "Grande vitória, grandes desafios", e sublinha-se que Emmanuel Macron alcançou uma "vitória histórica": "Nunca, na Quinta República, um Presidente tinha conseguido ser reeleito sem ter passado por uma coabitação governativa".