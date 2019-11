José Ferreira Costa deixa Câmara de Sines após 40 anos de vida autárquica

José Ferreira Costa, eleito vereador em 2017, pelo movimento independente SIM - Sines Interessa Mais anunciou esta segunda-feira que vai renunciar ao mandado a partir de 1 de Dezembro de 2019.

O autarca, que esteve cerca de 40 anos envolvido na vida autárquica do concelho, vai ser substituído no elenco municipal pelo segundo elemento da lista do movimento candidata às autárquicas de 2017, Paulo Beliche, de 58 anos.

Em declarações ao CM, explicou que "estamos a meio do mandato e já tínhamos falado sobre isto no seio do movimento, uma vez que não fiquei num lugar executivo, de poder ceder a posição ao número 2 para poder criar alguma experiência, adquirir alguns conhecimentos e, quem sabe, no futuro, vir a encabeçar uma lista do SIM".

O executivo municipal de Sines é composto por cinco eleitos da maioria PS, um da CDU e um do movimento independente SIM.