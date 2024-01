A Comissão Política Nacional do PS reúne-se esta terça-feira à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados pelo partido nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

José Luís Carneiro está confirmado como cabeça de lista do PS em Braga, de acordo com a proposta do secretário-geral, Pedro Nuno Santos. As negociações com o ministro da Administração Interna e candidato derrotado nas eleições primárias do PS duraram até esta terça-feira.