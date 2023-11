José Luís Carneiro não cumprimenta Francisco Assis em evento no Porto

José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna e candidato à liderança do PS, não cumprimentou Francisco Assis, antigo líder parlamentar socialista, este domingo, à margem de um evento no Porto, avança o Porto Canal.



A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-NORTE) promoveu uma homenagem pública a Carlos Lage, presidente da instituição entre 2005 e 2012. Francisco Assis e José Luís Carneiro marcaram presença e a ausência de cumprimento entre os dois não passou despercebida nas câmaras.

Recorde-se que Francisco Assis é apoiante à candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS.