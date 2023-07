José Luís Carneiro refuta qualquer tentativa de ingerência na linha editorial da RTP

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, rejeitou este sábado qualquer tentativa de ingerência na linha editorial da RTP, sublinhando que preza "imenso" a liberdade de expressão.

Questionado pelos jornalistas sobre as críticas que tem recebido da oposição por causa do telefonema que fez para o presidente do Conselho de Administração da RTP a propósito do 'cartoon' animado de Cristina Sampaio, que se chama Carreira de Tiro, José Luís Carneiro disse que o seu objetivo foi apenas "dar uma palavra de tranquilidade" às forças de segurança.

"Trata-se, naturalmente, de um contacto institucional para compreender o enquadramento, porque havia uma intranquilidade grande, quer na polícia, quer na Guarda Nacional Republicana, porque não tinham compreendido o enquadramento", referiu.