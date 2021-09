José Manuel Silva quer "tornar a autarquia [de Coimbra] um modelo"

A vitória por maioria absoluta da coligação Juntos Somos Coimbra para a Câmara Municipal surpreendeu, de certa forma, o próprio cabeça de lista José Manuel Silva. "Confiando que iríamos ter esta vitória, não deixámos de ter algum grau de surpresa pela sua confirmação nesta dimensão e por termos ganho a Câmara com maioria absoluta", admitiu José Manuel Silva, em declarações ao CM um dia depois de ser eleito.Apesar de sentir "a insatisfação das pessoas e a vontade de mudança" e de aritmeticamente ser possível tal resultado – por força da coligação de movimentos independentes e de partidos políticos como o PSD ou o CDS -, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos não esperava uma vitória tão robusta.Vereador durante quatro anos e principal opositor de Manuel Machado (PS), José Manuel Silva garante agora "uma grande mudança positiva para o município de Coimbra".Esta segunda-feira o dia ainda foi de "festa e de comemoração", reconheceu, mas a partir de hoje começa o trabalho: "Iremos começar por falar com todas as pessoas da Câmara, visitar todos os serviços e pedir ajuda aos trabalhadores para tornarmos esta autarquia um modelo para o País." Refere que uma das grandes necessidades é atrair mais investimento.