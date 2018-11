Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Silvano deixa passar prazo para justificar faltas

Secretário-geral do PSD vai ficar com duas faltas injustificadas.

Por Diana Ramos | 06:00

O secretário-geral do PSD, José Silvano, vai ficar com duas faltas injustificadas por ter deixado passar o prazo para entregar aos serviços da Assembleia a justificação pelas ausências nos plenários de 18 e 24 de outubro, em que a deputada social-democrata Emília Cerqueira registou a presença pelo companheiro de partido.



De acordo com o regimento da Assembleia, os deputados têm de justificar as ausências "no prazo de cinco dias a contar do termo do facto justificativo". Ora, Silvano tinha confirmado ao ‘Expresso’ que estava em Vila Real a dia 18 e reconheceu ter estado em Santarém no dia 24, mas tendo passado pelo Parlamento.



Esta semana, após rebentar a polémica, disse numa declaração que ia pedir ao Parlamento que lhe marcasse falta justificada nos dois dias, por ter realizado trabalho político. Mas como o pedido não entrou até à última semana de outubro, o regime não permite a justificação. No total, cada deputado só pode dar até quatro faltas injustificadas, acima disso há perda de mandato. Algo que nunca aconteceu.



Ontem, o ‘Expresso’ revelou que o PSD de Mirandela usava uma conta única para receber o valor das senhas de presença a que os deputados municipais tinham direito, financiando de forma ilegal a estrutura local do partido. Essa conta estava titulada em nome de Silvano, que deixou a liderança concelhia há sete anos.