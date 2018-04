Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Silvano eleito secretário-geral do PSD

Antigo autarca de Mirandela conseguiu 78% dos votos.

José Silvano foi eleito secretário-geral do PSD. O político conseguiu 78% dos votos.



Esta eleição acontece depois de no dia 18 de março, Feliciano Barreiras Duarte ter apresentado a sua demissão do cargo de secretário-geral do PSD.



Entretanto, logo no dia seguinte, a 19, foi anunciado como substituto o deputado e antigo autarca de Mirandela José Silvano, que começou a exercer funções de imediato, tendo o seu nome de José Silvano sido ratificado na Comissão Política Nacional que decorreu na última quarta-feira.



Durante a cerimónia do Conselho Nacional do partido, que decorre no Porto, à porta fechada, o presidente do PSD, Rui Rio, apontou os incêndios, o caso Montepio e a saúde como as "três áreas para fazer oposição direta", indicou fonte do partido.



"As eleições não se ganham, perdem-se. E é preciso apontar as fragilidades do Governo e ganhar credibilidade", disse Rui Rio, num discurso de cerca de 45 minutos, com o qual deu início ao primeiro Conselho Nacional sob a sua liderança.



De acordo com fontes do partido que estão a participar na sessão, o presidente dos sociais-democratas determinou três pontos para "fazer oposição direta" ao executivo de António Costa, mencionando os incêndios e o caso Montepio, bem como a saúde, área à qual se terá referido como "a mais frágil deste Governo".



"Seriedade, coragem e competência" foram outras das palavras frisadas pelo líder do PSD que no que se refere a reformas estruturais apontou o Estado, a Justiça e a Segurança Social.



