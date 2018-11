José Silvano diz-se satisfeito com investigação do MP a faltas como deputado

Secretário-Geral do PSD pede uma "intervenção rápida" do Ministério Público.

Por Lusa | 17:09

O secretário-geral do PSD manifestou-se satisfeito com a decisão esta quinta-feira anunciada pelo Ministério Público de abrir um inquérito ao caso das falsas presenças registadas em seu nome no parlamento, recordando que tinha pedido esta intervenção, e pede uma decisão célere.

"No que diz respeito ao registo de presenças no plenário, independentemente do que ainda possa haver a investigar neste caso concreto, só posso achar bem, uma vez que fui eu próprio, na única conferência que dei sobre esta matéria, que o pedi", afirmou o deputado José Silvano, numa declaração à Lusa.

O secretário-geral do PSD apelou ainda a uma decisão judicial rápida.