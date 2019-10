José Silvano sublinha que aumento da abstenção reforça urgência de mudar forma de comunicar dos políticos

O secretário-geral do PSD, José Silvano, considerou este domingo que o aumento da abstenção reforça a urgência "da mensagem da reforma e da forma como comunicam os partidos políticos".Numa declaração sem direito a perguntas, Silvano comentou as projeções televisivas divulgadas pelas 19:00 para considerar que a abstenção aumentou "pelo menos em percentagem", dizendo que falta saber se tal se verifica também no número de votantes."Apesar da fragmentação partidária, do apelo do senhor Presidente da República e dos líderes partidários para a participação dos portugueses na votação, a abstenção continuou a aumentar", lamentou.Para o secretário-geral do PSD, tal cenário "valida a urgência da mensagem da reforma e da forma como comunicam os partidos políticos".Os valores da abstenção, segundo as projeções divulgadas pela CMTV, devem ficar entre os 44 e os 48%.Estas projeções não incluem a afluência às urnas dos eleitores dos portugueses residentes no estrangeiro, referindo-se aos cerca de 9,3 milhões de eleitores recenseados no território nacional.