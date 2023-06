Sócrates terá de pagar milhares de euros em custas judiciais com os recursos que perdeu na Relação e no Supremo. Quando o arguido vê ser negado provimento ao recurso, é condenado a pagar uma ou mais Unidades de conta (Uc). Cada uma tem o valor de 102 euros. Admitindo que o ex-governante foi condenado a pagar pelo menos a uma Uc em cada um dos 40 recursos ‘chumbados’, são, no mínimo, quatro mil euros.









Ver comentários