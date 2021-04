José Sócrates realizou 10 reuniões a sós com Ricardo Salgado, em São Bento, quando era primeiro-ministro.O juiz Ivo Rosa comparou as datas destas reuniões com os dias mais relevantes dos principais eventos da PT, como a OPA da Sonae sobre a PT e a venda brasileira Vivo, e concluiu: “verifica-se que não existe uma proximidade temporal entre uns e outros”. Uma das reuniões de Sócrates com Salgado ocorreu em ...