Jovens contra aeroporto do Montijo interrompem discurso de Costa no aniversário do PS

Neste jantar do 46.º aniversário do PS, foi homenageado o antigo líder parlamentar socialista Alberto Martins pelos 50 anos da Crise Académica de 1969, contestação estudantil ao regime do Estado Novo que este ministro dos governos de António Guterres e José Sócrates chefiou enquanto presidente da Associação Académica de Coimbra.

O discurso do secretário-geral do PS, António Costa, no 46.º aniversário do seu partido, foi hoje interrompido pela inesperada intervenção de um grupo de jovens que protesta contra o novo aeroporto no Montijo.De forma inesperada, quatro jovens aproximaram-se do palco dos oradores, na antiga Feira Internacional de Lisboa (FIL), e lançaram aviões de papel, mostrando também um cartaz onde se podia ler "Mais aviões só a brincar"."Lamentamos estragar a vossa festa, mas o rio Tejo, aqui ao lado, a nossa cidade e as futuras gerações nada têm para celebrar", escreveram num comunicado os mesmos membros do grupo de jovens, que não se identificou.Em menos de meio minuto, os jovens foram retirados do palco e António Costa prosseguiu o seu discurso.