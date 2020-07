JSD em rutura com Rui Rio por debates quinzenais

Caso Rui Rio, como líder parlamentar, não ceda, a presidente da JSD admite vincar uma posição. “Terei de votar de acordo com a minha consciência e de acordo com aquela que é a vontade maioritária das pessoas que representamos”.



A aprovação do PSD ao fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro está gerar uma nova fratura no grupo parlamentar social-democrata. Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD, e Pedro Rodrigues, antigo presidente daquela estrutura, pedem que seja levantada a disciplina de voto e criticam a falta de diálogo interno sobre a questão.Caso Rui Rio, como líder parlamentar, não ceda, a presidente da JSD admite vincar uma posição. “Terei de votar de acordo com a minha consciência e de acordo com aquela que é a vontade maioritária das pessoas que representamos”.

Nos trabalhos na especialidade, Pedro Rodrigues já tinha destoado do partido ao afirmar que o fim dos debates quinzenais “empobrece a democracia”. Por isso, pediu também a liberdade de voto na avocação para o plenário de hoje, anunciada pelo Bloco de Esquerda.





Os dois convergem nas críticas à falta de diálogo no seio do grupo parlamentar laranja. “Insólito” e “bizarro” foram os adjetivos usados para criticar o facto de o maior partido da oposição reduzir o escrutínio do Executivo, num “Governo que tem por hábito não responder à esmagadora maioria das perguntas que se lhe coloca”, rematou Balseiro Lopes.