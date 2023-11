Juiz quer decidir hoje quem fica preso

Hoje podem ser conhecidas as medidas de coação. Tem sido feito tudo em contrarrelógio e os interrogatórios continuam ontem noite dentro. O objetivo é acelerar a determinação das medidas de coação, para que os arguidos não tenham de continuar nas celas da PSP, em Moscavide.Para já, é Vítor Escária e Lacerda Machado quem mais arriscam. Ambos podem ficar em prisão preventiva, já que as linhas de interrogatório deixam antever que pode ser feito o pedido da medida de coação mais gravosa para ambos os arguidos. As alegações, do MP, devem começar pelas 11 horas da manhã de hoje.Nuno Costa é o juiz que vai decidir este processo. Terá de fundamentar as medidas, presumindo-se que precisará de algumas horas para elaborar o despacho judicial.Afonso Salema acabou de ser ouvido por volta do meio-dia, depois de o seu interrogatório, na sexta-feira, já ter terminado após as 23h.Vítor Escária e Lacerda Machado ficaram para o fim, por serem os arguidos sobre quem recai as maiores suspeitas. Respondem por tráfico de influências.