Juíza da providência cautelar dos Enfermeiros já trabalhou para governo do PS

A juíza que está a analisar uma providência cautelar interposta pela Ordem dos Enfermeiros contra a sindicância aberta pelo ministério da Saúde já trabalhou para um governo do PS.A providência cautelar deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa a 3 de Maio e foi distribuída à juíza Dinamene de Freitas Antunes que, segundo o seu currículum publicado no Instituto de Ciência Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, foi "adjunta do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros" entre abril de 2006 e Março de 2007, ou seja durante o primeiro governo de José Sócrates. O titular da pasta era Jorge Lacão.