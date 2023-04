A juíza de instrução Gabriel Lacerda Assunção decidiu não pronunciar a deputada Mariana Mortágua, arguida por violar o regime de exclusividade parlamentar ao acumular vencimento com comentário político na SIC Notícias. Quatro dias depois do debate instrutório no Tribunal Central de Instrução Criminal, a juíza decidiu não levar a julgamento a parlamentar bloquista pelos crimes de peculato e recebimento indevido de vantagem.Leia na Sábado