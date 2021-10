A juíza que mandou prender João Rendeiro quer saber para onde viajou o ex-presidente do BPP nos últimos dois meses antes da sua fuga.A magistrada do Tribunal Criminal de Lisboa, que condenou, em maio, o ex-banqueiro a 10 anos de prisão efetiva, pediu à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a lista de todas as viagens aéreas - datas e destinos - realizadas a partir de Portugal, através dos aeroportos comerciais e aeródromos civis.