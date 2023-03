É uma decisão surpreendente. A juíza de instrução do caso EDP, Gabriela Assunção, recusou ouvir todas as testemunhas que foram arroladas pelos três arguidos do processo (Ricardo Salgado, Manuel Pinho e Alexandra Pinho).



Gabriela Assunção começa por dizer, no despacho a que o CM teve acesso, que a fase de instrução deve ser um “momento célere”, para analisar questões prévias e avaliar que há indícios suficientes para levar os arguidos a julgamento.









