Juízes vão ganhar mais do que António Costa

Remuneração dos Juízes

Há juízes que vão passar a ganhar mais do que o primeiro-ministro, isto é, acima dos 4900 euros brutos. A alteração foi aprovada na especialidade, com o voto do PS, do PCP e do CDS-PP.A proposta de Estatuto dos Magistrados Judiciais prevê aumentos entre os 100 e os 700 euros, beneficiando sobretudo os colocados nos tribunais superiores.A proposta do CDS-PP acabou por vencer, fixando como tecto máximo o salário do Presidente da República e não o de António Costa.O BE e o PSD vão votar contra quando o diploma chegar à votação final no plenário. O líder dos sociais-democratas, Rui Rio, reagiu no Twitter publicando uma tabela com as propostas do Governo."Um professor que consiga chegar ao topo da carreira, ganha menos que um juiz estagiário", escreveu.No quadro divulgado, não contando com o subsídio de compensação, há oito categorias de juízes que passariam a ganhar mais do que os 4900 euros de vencimento bruto de António Costa, se não for contabilizado o subsídio de compensação.Se já for tido em conta este ‘extra’, um juiz do Supremo passará a receber 8830,96 euros brutos, mais 700 euros. Em reação, o deputado do BE José Manuel Pureza defendeu que "perdeu qualquer tipo de legitimidade quem neste Parlamento invocar a necessidade de contenção salarial".O PS e o PCP defendem que o novo estatuto apenas acaba com um corte que existia no topo da carreira. "Eliminou-se o tecto salarial que existia desde os anos 1990", afirmou o comunista António Filipe aoUm dos defensores da mudança, Fernando Anastácio, é casado com uma juíza. Maria José Machado chegou a fazer campanha pelo PS em 2013, o que lhe valeu uma advertência.procurou contactar o deputado, mas sem sucesso.