Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízos de proximidade vão ter competência para ações cíveis até 50 mil euros

A ministra revelou também que até final deste ano estará pronta a revisão dos estatutos dos oficiais de justiça

Por Lusa | 15:36

Os Juízos de Proximidade realizaram 1.700 julgamentos criminais em 2017 e a sua competência vai ser alargada aos processos cíveis de valor até 50 mil euros, disse hoje a ministra da Justiça na Assembleia da República.



Francisca Van Dunem falava na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre as alterações ao mapa judiciário e ao alargamento das competências jurisdicionais dos Juízos de Proximidade, que já julgam processos-crime cuja pena máxima aplicável seja inferior a cinco anos de prisão.



A reativação de vários juízos de proximidade resultou de alterações que foram feitas à Lei da Organização do Sistema Judiciário, legislação que entrou em vigor no início de 2017.



A ministra revelou também que até final deste ano estará pronta a revisão dos estatutos dos oficiais de justiça, da Polícia Judiciária, dos serviços prisionais e da Medicina Legal, sendo que o Estatuto dos Juízes já se encontra no Parlamento para debate e discussão ainda na atual legislatura.