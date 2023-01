Junta de Freguesia de S. Jacinto em Aveiro alvo de arresto de bens

A junta de Freguesia de S. Jacinto, em Aveiro, foi alvo de um arresto de bens, esta manhã de segunda-feira, por causa de dívidas do anterior executivo.Os atuais autarcas foram surpreendidos, ao final da manhã, quando uma empresa se apresentou para o arresto de bens acompanhada por funcionária judicial.Os habitantes ainda se insurgiram contra a remoção do material de escritório, e outros equipamentos, do edifício sede da junta de freguesia. Foi necessário, nessa altura, a GNR da Murtosa para serenar os ânimos.tentou obter uma reação do executivo, mas não recebeu qualquer resposta.