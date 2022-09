"Juntos seguimos e juntos cumprimos": Costa revela novo lema do PS na rentrée das Jornadas Parlamentares

O líder do PS, António Costa, falou este domingo na rentrée das Jornadas Parlamentares do PS, em Leiria, agredecendo a "excelente a organização da academia socialista".

"Quero aqui recordar a vitória que o PS teve a 30 de janeiro porque quero recordar a enorme responsabilidade que assumimos perante os portugueses", denotou António Costa.





De acordo com o líder partidário, a responsabilidade assumida foi "não so de governar, (...) de continuarmos o trabalho que iniciámos em 2015, mas a responsabilidade de cumprirmos aquilo que prometemos aos portugueses".

"Apesar de tudo ter mudado com a guerra, nós cumprimos aquilo que propusemos", frisou António Costa, denotando que o parido foi "a eleições com o lema de que juntos seguimos e conseguimos". Agora, o "novo lema" do PS é "juntos seguimos e juntos cumprimos".





O secretário-geral do PS afirmou ainda que nunca aceitará colocar em causa a sustentabilidade do sistema de Segurança Social, mesmo que leve "pancada" da oposição, e defendeu que era impossível suportar maiores aumentos das pensões.