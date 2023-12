Juros da casa começam a descer em janeiro

Os juros da casa vão começar a baixar, ligeiramente, já em janeiro. A convicção foi transmitida esta sexta-feira pelo governador do Banco de Portugal durante a apresentação do boletim económico de dezembro. “Em janeiro, fevereiro e março a renovação dos créditos à habitação já vão refletir uma pequena descida, em particular nos prazos mais curtos”, disse Mário Centeno, que, contrariamente às afirmações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), adiantou que o tema da descida das taxas de juro está em cima da mesa dos governadores europeus.









