A empresa WL Partners, do consultor Luís Bernardo, antigo assessor de José Sócrates e de António Guterres, ganhou, entre setembro de 2012 e janeiro deste ano, 92 contratos públicos que lhe permitiram arrecadar 3,3 milhões de euros, à média de 275 mil euros por ano, de acordo com um trabalho de investigação divulgado pelo jornal ‘Público’. Está tudo a ser investigado pelo Ministério Público, sabe o CM.





Luís Bernardo escusou-se a comentar a notícia divulgada este domingo, mas adiantou aoque, para si, “o único facto é que em 12 anos, a média dos contratos públicos [entregues à sua empresa] dá um valor de 275 mil euros por ano”. Segundo adiantou, a faturação da WL Partners “em mais de 90% vem do setor privado”.

De acordo com o ‘Público’, o maior volume financeiro obtido com os trabalhos da empresa de Luís Bernardo, 2,4 milhões de euros (72,7%), resulta de contratos celebrados com entidades governamentais ou dependentes do Governo, assim como autarquias ligadas ao PS. Deste conjunto de contratos, 43 foram conseguidos por ajuste direto e 30 através de consulta prévia sem a existência de qualquer concorrente.









Leia também Luís Bernardo critica pressupostos "falsos e caluniosos" de Joana Mortágua sobre ligações ao administrador da Global Media Confrontado sobre estes dados, o antigo assessor de José Sócrates desvalorizou-os. “Naturalmente, as pessoas do PS conhecem-me a nível profissional e pode resultar daí uma maior procura de entidades com ligações ao partido. Muitas vezes nem conheço os clientes, os contactos são feitos pela minha equipa”, apontou Luís Bernardo.

O antigo ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho foi gestor da Gasparin, uma offshore constituída em Malta pelo empresário Luís Bernardo e que a investigação jornalística ‘Paradise Papers’ referenciou, segundo o ‘Público’. A empresa está atualmente em fase de liquidação.





Luís Bernardo tornou-se militante do PS em 1987, diz o ‘Público’, e integrou, em 1990, o secretariado da JS liderado por António José Seguro.





A WL Partners de que Luís Bernardo delineou o “plano estratégico” para o grupo Global Media (dono do ‘JN’, ‘DN’ ou TSF, entre outros), a convite da comissão executiva, era na altura liderada por João Paulo Fafe, que entretanto se demitiu.