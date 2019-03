Ministério Público controlou riqueza de 639 titulares de cargos políticos no ano passado.

O Ministério Público junto do Tribunal Constitucional obrigou 136 políticos a corrigirem as declarações de rendimentos em 2018. Por causa das falhas no cumprimento da lei que controla a riqueza dos titulares de cargos políticos, o Parlamento quer reforçar o controlo, mas, segundo o presidente da Transparência ...