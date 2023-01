O Ministério Público junto do Tribunal Constitucional (TC) obrigou Paulo Cafôfo, ex-presidente da Câmara do Funchal e atual secretário de Estado das Comunidades, a declarar os saldos das contas bancárias. Cafôfo já comunicou ao TC as omissões existentes em três declarações de rendimentos que entregou como autarca, em 2017 e 2019, e foi agora notificado para preencher as omissões detetadas na declaração que entregou como governante, em 2022.









Ver comentários