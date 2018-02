Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventude Popular quer ter representação parlamentar

Propõe ainda a criação de um "crédito estudantil universitário" e de um modelo de contrato laboral único.

25.02.18

A Juventude Popular apresenta ao Congresso centrista uma moção em que defende voltar a eleger deputados nas listas do CDS, e propõe a criação de um "crédito estudantil universitário" e de um modelo de contrato laboral único.



"Permitimo-nos assinalar a vontade expressa da JP em voltar a dispor de representação em sede parlamentar, à semelhança do que sucede com as demais organizações de cariz juvenil dos principais partidos", lê-se na moção "Da JP para o país".



No documento que apresentam ao 27.º Congresso do CDS, que se realiza a 10 e 11 de março, em Lamego, a JP considera que merece "travar o debate político no mesmo patamar" que os seus adversários diretos, com deputados das 'jotas' nas bancadas do PSD e do PS, para poder "contraditar dentro do mesmo domínio formal, escrutinar com idênticas armas e construir com poderes homólogos".



A moção, com 43 páginas, mais 26 mais do que a moção da presidente do CDS, Assunção Cristas, apresenta propostas em inúmeras áreas, destacando-se medidas para combater o desemprego e a precariedade, e na área da educação e apoio aos estudantes.



A criação de um "crédito estudantil público, semelhante ao modelo de empréstimos inglês" é uma das propostas avançadas pela organização dirigida por Francisco Rodrigo dos Santos.



"O Estado concede empréstimos a alunos em necessidade, com um sistema de pagamento faseado. O aluno só começa a pagar o empréstimo quando aufere um salário base 1,5 vezes o salário mínimo em Portugal. A quantidade dos pagamentos é progressiva mediante o salário total, anual do aluno, constituindo sempre 9% do salário bruto", sustentam.



Na moção, os jovens do CDS elegem "o tema do combate ao desemprego e à precariedade jovem como uma das principais preocupações da agenda governamental", propondo medidas como a "isenção do pagamento da TSU por parte da entidade empregadora para jovens com menos de 25 anos".



"A legislação apenas contempla a isenção nos casos de 'jovens à procura do 1.º emprego, desempregados de longa duração, pessoas presas em regime aberto'. A faixa etária de menores de 25 constitui 7,1% da população ativa", argumentam.



Outras medidas avançadas são a "redução de 3% do pagamento da TSU por parte da entidade empregadora para jovens com idades entre os 25 e 30 anos", de 23,75% para 20,75%, e a "retenção do IRC para a remuneração de estágios profissionais".



A JP propõe "permitir que as empresas retenham uma percentagem de 10% do IRC destinada exclusivamente à remuneração de estágios profissionais para jovens entre os 21 e os 30 anos".



A organização de juventude do CDS defende ainda o "modelo de contrato único em Portugal, de modo a redesenhar o panorama das relações contratuais a nível laboral e catalisar a flexibilização na contratação".



Este "modelo dinamarquês" passa pela "substituição dos diversos contratos existentes em Portugal, com a exceção dos recibos verdes, por um modelo único contratual, de tempo indefinido, com indemnizações crescentes, proporcionais à senioridade do trabalhador na empresa, sem afetar retroativamente os vínculos laborais em vigor".



"De modo a garantir a eficácia do contrato único e impedir situações de precariedade, procurámos reforçar a rede de apoio ao trabalhador, pela implementação de um sistema de indemnizações mais sustentável e que o emancipa, ao facilitar a rotatividade laboral. Este último é o modelo de indemnizações austríaco, também conhecido como 'mochila austríaca'", sustentam.