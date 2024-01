Lacerda Machado e António Costa podem ficar proibidos de falar

O Ministério Público (MP) tinha pedido prisão preventiva para Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, mas acabaram os dois por sair em liberdade. Admite agora que já não faz sentido aplicar-lhes a medida de coação mais gravosa, mas defende o agravamento das medidas de coação, com a proibição de contactos com atuais ou futuros membros do Governo, onde se pode incluir António Costa, e obrigação de não frequentar ministérios e secretarias de Estado.No recurso, o MP afirma ainda que existe a "forte possibilidade" de Diogo Lacerda Machado continuar a atividade criminosa, dado que "nada exclui que (...) possa continuar a desenvolver a sua rede de contactos junto de diversas entidades e titulares de cargos políticos em prol da sociedade Start Campus". "Tanto mais que o primeiro-ministro - tido como o seu melhor amigo - continuará em funções pelo menos até ao dia 10 de março de 2024." O mesmo se aplica a Vítor Escária.