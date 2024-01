Lacerda Sales notificado para responder à IGAS sobre caso das gémeas tratadas no Santa Maria

O antigo secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales foi notificado para responder à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) devido ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no hospital Santa Maria com um dos medicamentos mais caros do mundo.A informação é avançada pela SIC Notícias que indica que as perguntas ainda não foram enviadas.

O caso das duas gémeas residentes no Brasil que adquiriram nacionalidade portuguesa e receberam em Portugal, em 2020, o medicamento Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros, foi divulgado pela TVI, em novembro, e está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela IGAS.

Lacerda Sales exercia na altura a função de secretário de Estado Adjunto e da Saúde.