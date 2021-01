“Lama é coisa que não nos salpica”, diz Ana Gomes em campanha

A candidata socialista Ana Gomes visitou uma estação de tratamentos de águas em Lisboa e recusou que a lama possa "salpicar" a sua campanha. "Lama é coisa que não nos salpica. Isto é uma campanha eleitoral, do meu lado, a sério para esclarecer os portugueses para que façam uma escolha informada, eu não entro em guerras de alecrim e manjerona", afirmou.Ana Gomes mostrou-se também preocupada com a abstenção das eleições do próximo domingo. "Infelizmente, não é um fantasma, é bem real. Há muitos portugueses confinados, outros podendo ir votar não vão sentir-se em segurança", alertou.Durante o dia de terça-feira, a candidata a Belém passou também por Almada, onde garantiu que não se vê a suspender a campanha. "Só numa situação de total calamidade, em que o próprio Governo dissesse que não poderia haver movimento nenhum. Temos cumprido com todas as regras sanitárias, ao ar livre e evitando aglomerações", acrescentou.