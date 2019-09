Octávio Ribeiro entrevista Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, na CMTV

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, é entrevistado esta noite por Octávio Ribeiro, Diretor-Geral e Editorial do grupo Cofina, às 20h00, naEsta é a segunda de uma série de entrevistas aos cabeça de lista dos partidos que vão a votos nas eleições legislativas de 06 de outubro de 2019.Esta terça-feira, é a vez de Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, de responder às perguntas do Diretor-Geral e Editorial da Cofina.Catarina Martins, coordenadora-geral do Bloco de Esquerda, é entrevistada dia 18 de setembro, quarta-feira. Rui Rio, presidente do PSD, vem aos estúdios dana quinta-feira da próxima semana.Por último, António Costa, atual primeiro-ministro e secretário-geral do PS, é entrevistado no domingo, dia 22 de setembro.