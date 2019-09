Projeção dá vitória ao PSD sem maioria absoluta na Madeira

O PSD venceu este domingo as eleições legislativas regionais na Madeira, com 37% a 41% dos votos, o que lhe retira a maioria absoluta no parlamento.De acordo com a sondagem realizada à boca das urnas pela Católica, e divulgada pela RTP, o PSD deverá eleger entre 19 e 23 deputados. Para ter maioria absoluta, precisaria de ter pelo menos 24 deputados, que foi o que conseguiu eleger há quatro anos.Já o PS surge em segundo lugar, com uma votação muito expressiva e muito próxima do PSD. Segundo a mesma sondagem, os socialistas liderados por Paulo Cafofo terão recebido 34% a 38% dos votos, o que permitiria eleger entre 17 e 21 deputados.No limite, é até possível, embora improvável, que o PS possa vencer as eleições. Segue-se a CDU, com 1% a 3%, o BE, também com 1% a 3%, e o PAN, com 1% a 2%.As mesas de voto das eleições legislativas regionais na Madeira fecharam às 19h00 nas duas ilhas do arquipélago (Madeira e Porto Santo).Segundo dados publicados no 'site' da Secretaria-Geral do Ministério Administração Interna, estavam registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.Relativamente a 2015, quando se realizaram as últimas regionais na Madeira, são mais 526 eleitores.