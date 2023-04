“Se houver dúvidas de constitucionalidade, suscito perante o Tribunal Constitucional (TC); se tiver reserva politica, devolvo ao Parlamento; se não houver nem uma nem outra promulgo”, disse esta sexta-feira o Presidente da República, após a aprovação no Parlamento do novo texto que vai enquadrar a eutanásia.









A reação de Marcelo Rebelo de Sousa surgiu durante uma visita a projetos do Plano de Recuperação e Resiliência, na companhia do primeiro-ministro, António Costa, ao lado de quem salientou que quer ser um “catalisador positivo” na aplicação da ‘bazuca’ europeia.

Quanto à quarta versão do texto sobre a morte medicamente assistida, após um veto de Marcelo e dois reparos de inconstitucionalidade por parte dos juízes do Palácio Ratton, recebeu os votos a favor da maioria dos deputados do PS (111), da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PAN – partidos que redigiram o texto, bem como de seis deputados do PSD e do parlamentar do Livre. Chega, PCP e a maioria dos deputados do PSD (64) votaram contra.









Leia também Novo texto da eutanásia gera desconforto no PS O novo texto passa a prever que “morte medicamente assistida só pode ocorrer por eutanásia quando o suicídio medicamente assistido for impossível por incapacidade física do doente”.

O diploma clarifica também o conceito ‘sofrimento de grande intensidade’, agora definido como “sofrimento decorrente de doença grave e incurável ou de lesão definitiva de gravidade extrema, com grande intensidade, persistente, continuado ou permanente e considerado intolerável pela própria pessoa”.





NOVA PROPOSTA DE REFERENDO



A deputada do PSD Paula Cardoso anunciou esta sexta-feira que o seu partido pretende voltar a propor a realização de um referendo à morte medicamente assistida, o que deverá suceder já na próxima sessão legislativa.





DIPLOMA TESTADO



A deputada do PS Isabel Moreira, uma das autoras do texto da eutanásia, assegurou esta sexta-feira que há “condições de conforto” para o diploma ser promulgado pelo Presidente da República. “A margem do legislador foi testada como nunca.”