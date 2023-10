Quatro meses passaram desde que a lei da eutanásia foi promulgada, mas desde então que o diploma está parado, à espera que o Governo regulamente a morte medicamente assistida. Até lá, a medida fica em ‘coma’ e sem poder ser aplicada.



O executivo tinha 90 dias para aprovar uma regulamentação, que culminaria com a publicação da portaria em ‘Diário da República’, mas a data-limite acabou no início da semana passada sem uma ação do Governo.









