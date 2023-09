Agora é a sério: a lei do tabaco vai estar em debate no Parlamento e é difícil acreditar que entra em vigor no próximo mês como estava previsto. Por um lado, os locais onde é possível fumar vão ser limitados: passa a ser proibido fumar em certos locais ao ar livre, como esplanadas, os concessionários de praias podem limitar o uso do tabaco e fica proibida a criação de locais de fumadores em discotecas e restaurantes.









